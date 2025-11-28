Quince legisladores pertenecientes a los partidos Nacional y Colorado fueron invitados por el gobierno de Israel para que viajen a ese país. Los legisladores visitarán la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Museo del Holocausto, Tel Aviv y algunos lugares que fueron atacados el 7 de octubre de 2023. Según explicó el diputado colorado Felipe Schipani, el objetivo del viaje es “tomar contacto con la realidad que hoy está aconteciendo por esa zona”. “Se están diciendo muchas cosas en los medios sobre esa zona. Se dice que hay cientos de miles de personas que pasan hambre, que se realizan operaciones sin anestesia, que hay epidemias, que hay ciudades con infraestructuras completamente destruidas. Así que bueno, queremos conocer la situación de primera mano y ver si es cierto todo lo que se está diciendo”.

El legislador colorado explicó que él y sus colegas viajarán “dispuestos a escuchar todas las campanas y sin preconceptos”, aunque llevarán “por las dudas” varios bolsos con arroz, agua potable y analgésicos. “No es que estemos diciendo que faltan esas cosas en la zona, pero si llegamos a Tel Aviv, a Jerusalén, y vemos que hay personas pasando hambre y sed extremas o no tienen insumos médicos básicos, mejor tener alguna cosita para tirarles”.