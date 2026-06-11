Canal 10 suspendería Gran Hermano ante el temor de no poder superar las polémicas que genera la bancada del Partido Nacional

La versión uruguaya del popular reality show fue anunciada con bombos y platillos por Saeta y ya se hicieron las primeras etapas del casting. Pero en los últimos días los ejecutivos del canal de televisión comenzaron a tener algunas dudas sobre el éxito que podría llegar a tener el programa. “Las polémicas son una parte fundamental de Gran Hermano. Las peleas, insultos y acusaciones son los puntos altos en materia de rating. Por eso nos da un poco de miedo no poder superar los episodios polémicos que protagonizan algunos integrantes de la bancada del Partido Nacional. Si ninguno de los ocupantes de la casa de Gran Hermano logra alcanzar los niveles de conventillo de Sebastián da Silva, Graciela Bianchi o Juan Martín Rodríguez, la gente va a preferir seguir las sesiones del Parlamento por Youtube antes que ver la tele”, consideró un ejecutivo de Canal 10.

Pero en el canal están considerando una opción intermedia, consistente en poner a andar el programa y luego hacer ingresar a los tres legisladores mencionados. “Si logramos concretarlo, puede ser una bomba de rating”, aseguró.