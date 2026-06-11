Camiseta de Uruguay incluirá una breve reseña histórica debajo de las cuatro estrellas

Dentro del país nadie ve como una rareza que los uruguayos contemos las medallas de oro obtenidas en 1924 y 1928 como campeonatos mundiales, algo que también apoya la FIFA. Pero en el resto del mundo la presencia de cuatro estrellas sobre el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) causa desconcierto o, lisa y llanamente, rechazo. Es por esto que en este Mundial se incluirá una breve reseña histórica entre las estrellas y el escudo, en donde se explicará por qué Uruguay tiene cuatro mundiales y no dos. “Que quede claro que esto no es una muestra de inseguridad de nuestra parte. Nosotros estamos muy seguros de los títulos que tenemos. El problema es que afuera a veces no está tan claro. Esta reseña explicativa obviamente va a ser muy breve porque no puede ocupar toda la camiseta. Van a ser apenas 8.400 caracteres”, explicaron desde la AUF.

Precisamente con el objetivo de que el mensaje se transmita con fluidez fue que se decidió hacer un texto escrito en un lenguaje “llano y sin giros complejos”. “Contratamos a Atilio Garrido porque era quien mejor cumplía con los requisitos de objetividad y sencillez”.