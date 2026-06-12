Salió a la venta un robot humanoide que mira los partidos de Uruguay por uno

Los vertiginosos avances de la robótica hacen que algunas cosas que antes solo se veían en la ciencia ficción ahora sean parte de nuestra realidad cotidiana. Es el caso de los robots diseñados para cumplir algunas labores que antes realizaban los humanos. Ayer salió a la venta en Uruguay un robot humanoide que mira los partidos de la celeste en lugar de su dueño. “Obviamente que la función de un robot nunca puede ser realizar las tareas que los seres humanos disfrutamos hacer. El objetivo es que nos sustituyan en las actividades que requieren mucho esfuerzo o son ingratas. Y todo pinta para que ver los partidos de Uruguay en este Mundial sea una experiencia muy ingrata”, explicó uno de los fabricantes y vendedores de este modelo de robot.

Consultado sobre por qué es mejor esta alternativa que simplemente pedirle un resumen a una inteligencia artificial, el empresario explicó que el robot humanoide “tiene la ventaja de que también puede comer la picada, golpear la mesa y levantarse para fumar un cigarro en la ventana para soportar la ansiedad, es decir, las cosas que hacen a la experiencia de ver a Uruguay en un mundial”.