En el FA temen la aparición de la compra de un colchón en Divino por parte de Yamandú Orsi

En el oficialismo reconocen que viven “con el corazón en la garganta”, ya que “el que se quema con leche ve una vaca y llora”

Una de las cuestiones que más molestaron en la interna frenteamplista del episodio de la compra de una camioneta con un importante descuento por parte de Yamandú Orsi fue que los principales dirigentes y cuadros gubernamentales fueron enterándose de datos importantes y comprometedores por la prensa, muchas veces después de haber salido en público a defender al mandatario. Según explicó un dirigente del Frente Amplio, allí “nadie duerme tranquilo”. “Vivimos con la sensación de que en cualquier momento puede aparecer alguna noticia que empeore aún más la situación. Esta catarata de escándalos que se siente interminable ya la vivimos. En cualquier momento aparece la compra de un colchón en Divino por parte de Orsi. Estamos con miedo”, reconoció el dirigente.

La senadora oficialista Constanza Moreira compartió estas preocupaciones y consideró que si llegase a aparecer una compra como esa, el presidente quedaría “muy mal parado y casi sin chances de defenderse”. “Va a ser difícil convencer a alguien de que esto forma parte del Plan Atlanta”.