Donald Trump anuncia que Estados Unidos salió campeón mundial de fútbol

La ceremonia de inauguración y el primer partido del Mundial ocuparon ayer los titulares de medios de comunicación de todo el planeta. Pero entre todas las noticias relacionadas con el tema apareció una que desconcertó a periodistas, analistas y diplomáticos. En un mensaje televisado, Donald Trump celebró que la selección de Estados Unidos haya ganado el Mundial. “Estamos muy contentos por lo que han hecho nuestros muchachos. Le han demostrado al mundo que también podemos ser los mejores en el fútbol”, expresó el mandatario. Luego del mensaje, muchos usuarios de redes sociales corrigieron a Trump y explicaron que el Mundial no había terminado y, de hecho, Estados Unidos ni siquiera había debutado. “Fake news!”, fue la respuesta de Trump.

Fuentes de la Casa Blanca informaron que los jugadores de Estados Unidos serán homenajeados allí por haber ganado el Mundial, en una ceremonia que tendrá lugar luego de que el equipo haya terminado su participación en el Mundial. “Son tiempos extraños”, reconocieron las fuentes.