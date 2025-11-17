El mismo día en que el presidente Yamandú Orsi declaró que el gobierno pretendía “sentarse a dialogar” con el propietario del astillero Cardama, la empresa gallega anunció la contratación de Gonzalo Fernández como representante legal en Uruguay. Estos hechos parecerían indicar que es inminente el comienzo de la renegociación del contrato para la construcción de las patrulleras oceánicas. Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional revelaron que Mario Cardama ya tendría pronta una propuesta para sustituir el aval de Eurocommerce que consiste en depositar a Javier García a modo de garantía. “Cardama está intentando convencer al gobierno de que García es un muy buen activo para cualquier gobierno. La cosa funcionaría como en cualquier garantía. Si las patrulleras se terminan, García se vuelve para su casa. Pero si no, quedaría en manos del gobierno, que podría hacer lo que quiera con él”.

Jerarcas del Poder Ejecutivo estudiarán la propuesta cuando se presente formalmente, pero en principio la ven con buenos ojos. “Por ahí no coincidimos tanto en que Javier García sea un activo valioso, pero eso no quita que le podamos dar un buen uso como aliado para pegarle a Luis Lacalle Pou”, indicaron las fuentes.