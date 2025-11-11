Varias figuras del Partido Nacional salieron a cuestionar las declaraciones del intendente de Paysandú a comienzos de mes, cuando, en medio de la autocrítica del partido por la derrota en 2024, aseguró que el gobierno nacionalista fue “medio pelo”. Ayer, el propio expresidente se sumó a los cuestionamientos y lo hizo con firmeza. “En el Partido Nacional podemos tener diferencias internas, eso es natural y está bien. Lo que no podemos es caer en el agravio personal. Yo no le permito a Olivera que se meta con mi apariencia física. Además, la alopecia es un problema grave que afecta a centenares de miles de uruguayos. Olivera, con sus palabras, no sólo me afecta a mí, sino a todas las personas con problemas capilares”.

Lacalle Pou aseguró de todas maneras que no piensa “bajar al lodo”. “De ninguna manera voy a salir a decir cosas como que la estructura burocrática de la Intendencia de Paysandú tiene mucha grasa y poco músculo. No es mi estilo”.