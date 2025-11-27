El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó ayer en el cierre del ciclo 2025 de Desayunos Búsqueda. Uno de los temas sobre los que se expresó fue el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas. “Estamos negociando con Cardama y esperamos llegar a un acuerdo. De todas maneras, nuestro deber es manejar otras alternativas. Por ejemplo, podemos pedirle a Donald Trump que bombardee las lanchas de los narcotraficantes que llevan droga hasta los barcos que están en altamar. Porque obviamente las capacidades militares y de inteligencia de Estados Unidos son infinitamente más avanzadas que las nuestras. Además, si ellos hacen el trabajo, nos podríamos ahorrar el costo de las patrulleras”, explicó Orsi.

El mandatario hizo énfasis en que Uruguay “no puede ponerse el balde en la cabeza”. “Hay cosas que a lo mejor no son las primeras que le vienen a uno a la mente, por cuestiones ideológicas, pero pueden ser buenas opciones. Quizás se le pueda pedir a Trump que declare al gobierno uruguayo como narcoterrorista y me señale a mí como el líder de algún cártel, pongámosle el cártel de los Albín. A mí, como persona de izquierda que adhiere a la tradición humanista de nuestro país, ¿me gusta la idea? Capaz que no tanto. ¿Estoy dispuesto a considerarla? A esto respondo con otra pregunta. ¿No estaríamos todos mal de la cabeza si nos negáramos a esa posibilidad?”.