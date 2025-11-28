Las declaraciones del presidente de la República, Yamandú Orsi, en las que aseguró que las políticas de seguridad llevadas a cabo en El Salvador por Nayib Bukele son “un ejemplo para analizar”, generaron un revuelo considerable. Es por esto que el mandatario, pocas horas después, salió a aclarar qué había querido decir en realidad. “Obviamente que no estoy hablando de calcar ese modelo, de ninguna manera. Para empezar, toda la parte de violaciones a los derechos humanos y ataques al estado de derecho no estamos dispuestos a replicarla. Tampoco queremos replicar la parte de las políticas de seguridad que tienen que ver con las políticas. Y todo lo referido a la seguridad quedaría fuera de la mesa, porque es una concepción completamente diferente a la que tenemos en Uruguay. Pero dejando fuera esos tres aspectos, que no dejan de ser laterales, es claro que lo de El Salvador es un ejemplo al que podemos sacarle mucho jugo”.

El mandatario adelantó que antes de fin de año habrá “novedades” con respecto al Plan Nacional de Seguridad. “Ahora estoy un poco ocupado porque tengo una lista de más o menos 18 declaraciones que tengo que salir a aclarar, pero ni bien termine con este trabajo atrasado le voy a meter a ese asunto”.