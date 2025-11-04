La situación de cuatro dirigentes colorados que apoyaron a figuras del Partido Nacional en las pasadas elecciones municipales será evaluada por la Convención Nacional del Partido Colorado. La actitud de estos dirigentes, que en algunos casos están ocupando cargos en intendencias nacionalistas, generó mucha disconformidad en filas coloradas. “Somos un partido político de hombres libres, pero cualquier organización necesita cierta disciplina. Ojo, a nivel ideológico no tenemos objeciones con que un colorado apoye a los blancos. De hecho, todos lo hacemos. El tema es que lo hicieron antes de que el Partido Nacional y el Partido Colorado se fusionen. La transformación de los dos partidos tradicionales en uno solo es un asunto delicado, que requiere moverse con prudencia y responsabilidad. Las principales autoridades blancas y coloradas están negociando el tema. Entonces, que algunos dirigentes se corten por su lado y empiecen a mezclar las cosas es algo que no podemos permitir”, declaró un dirigente colorado.
La confesión: “En realidad, yo siempre quise jugar en Nacional, pero no se me dio, así que me pasé al Partido Nacional”. Fernando Álvez, golero político.