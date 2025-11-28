Como era previsible, la propuesta del PIT-CNT de gravar a las personas más ricas del país y recaudar así dinero para combatir la pobreza infantil despertó resistencias entre quienes se verían afectados por el cambio impositivo. Entre las personas que concentran el 1% de la riqueza nacional, el impuesto genera un rechazo prácticamente unánime. “No puede ser que se castigue de esta manera al que se esfuerza. Si me meten un impuesto del 1% a mi patrimonio, la única manera que tendría de no perder plata sería esforzándome un 1% más, y hoy por hoy mis espaldas no aguantan mayor presión laboral. Si me ponen este impuesto que me obligaría a esforzarme más, no voy a tener más remedio que irme del país o llevar todos mis ahorros a un paraíso fiscal”, advirtió un industrial.

Un propietario de tres importantes estancias del litoral se expresó en una línea similar. “Mi bisabuelo llegó sin nada y se tuvo que esforzar muchísimo para comprar su primer campo. Trabajaba de sol a sol, rompiéndose el lomo. Él se esforzó por todos los que vinieron después. No es justo que ahora se me pida a mí que eleve mi nivel de esfuerzo en un punto porcentual para que los 30 millones de dólares que tengo en el banco no se transformen en 29.700.000 dólares”.