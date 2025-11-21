Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia estuvieron negociando un acuerdo de paz para Ucrania en forma bilateral, es decir, sin la participación de Kiev ni de Bruselas. Desde Washington consideran que el plan propuesto por el presidente Donald Trump es “muy atractivo”, y confían en que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, también lo entienda así y acepte firmar la paz. “Es un plan que reclama fuertes concesiones de ambos países, porque un conflicto de esta magnitud jamás se podría resolver sin esfuerzos de todas las partes. Pero es un plan muy justo. Ucrania se comprometería a entregar el Donbás, abandonar cualquier intento de reclamar la península de Crimea y además reducir sus fuerzas armadas. A cambio de eso, el presidente Vladimir Putin promete hacer un esfuerzo por portarse bien en el futuro, sobre todo en los aspectos relacionados con invadir países vecinos”, aseguró un vocero de la Casa Blanca.

En el gobierno estadounidense reconocen no tener certezas de que el mandatario ruso vaya a abandonar sus pretensiones de seguir anexando territorio ucraniano, pero sí están seguros de que Putin “va a hacer un esfuerzo muy grande por dejar atrás sus malos hábitos”. “La última vez que el presidente Trump habló con él lo notó muy cambiado y con muchas ganas de transformarse en una mejor persona. Creemos que esto debería ser garantía suficiente para que Kiev acepte una rendición humillante”.