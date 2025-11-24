Los planes para instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú generaron protestas en la ciudad argentina de Colón, al otro lado del río Uruguay, por parte de vecinos que temen por el impacto ambiental del proyecto. Esta situación hace que muchos teman que se reedite la crisis de los cortes de puentes en protesta por la planta de UPM en Fray Bentos, entre los años 2006 y 2011. Una encuesta reveló que, tras las protestas en Colón, la popularidad del presidente argentino Javier Milei tuvo un crecimiento “casi exponencial” en Uruguay. Según los responsables del estudio de opinión pública, “el estilo de Milei está en las antípodas de las visiones hegemónicas de la política que hay en Uruguay, algo que queda muy en evidencia con el fuerte rechazo que generó desde que llegó a la presidencia, con niveles de simpatía que tradicionalmente no pasaban de un 5%. Pero, cuando se supo que había protestas en Argentina, la popularidad de Milei trepó al 57%. El lema de la derecha argentina “kirchnerismo nunca más” hoy por hoy tiene más adherentes en Uruguay que en Argentina”.

Una de las cosas que más llama la atención de la encuesta es que este aumento de la popularidad se explica, en gran parte, por el cambio radical de buena parte del electorado frenteamplista. “Pasaron de decir ʻqué suerte que en Uruguay nunca vamos a tener un Milei’ a decir ʻqué suerte que Milei es el presidente de Argentina y va a sacar a los tiros al primero que quiera hacer un piquete’. Es un cambio realmente muy importante”.