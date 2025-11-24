Luego de varios días de especulaciones a raíz de la derrota de Uruguay 5-1 contra Estados Unidos, el técnico celeste confirmó el jueves que no va a renunciar a su cargo. Fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol consideraron que es “bastante lógico” que Bielsa pretenda mantenerse como director técnico de la celeste. “Para empezar, gana un sueldo millonario viviendo a media hora de avión de su casa. Pero, además, acá en Uruguay se ahorra una cantidad de dinero en sesiones de terapia, porque con sus conferencias de prensa le alcanza y sobra para analizar su psicología”.

En la conferencia del jueves, el entrenador celeste se calificó como una persona “tóxica”, que causa “infelicidad” a quienes lo rodean, algo que atribuyó a su miedo casi patológico al fracaso. Un funcionario del Complejo Celeste contó que, tras la conferencia, “lo vi mucho mejor a Bielsa”, algo bastante frecuente tras sus encuentros con la prensa. “Generalmente se lo ve preocupado y malhumorado, y eso va aumentando a medida que se acercan los partidos, pero después da una conferencia de prensa, habla sobre su vida, se descarga con algunos periodistas y vuelve a tranquilizarse. Claramente las conferencias le hacen mejor que cualquier sesión de terapia”.

Tiempo de sesión

- Bueno, ya van 50 minutos, podemos ir terminando.

- Cállese la boca, ignorante. Yo termino cuando quiero.

Diálogo entre un periodista-terapeuta y un entrenador-paciente.