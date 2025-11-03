El fenómeno meteorológico atravesó Puerto Rico, Cuba, Haití, República Dominicana y otras naciones del Caribe y devastó varias zonas de las dos últimas. Además de los daños materiales y los desplazamientos de personas, Melissa también causó la muerte de más de 50 personas, algo que llevó al gobierno encabezado por Donald Trump a tomar medidas. “Este huracán ha prestado un gran servicio a nuestra nación, porque esos 50 muertos son 50 delincuentes menos que van a intentar entrar a Estados Unidos para envenenar la sangre de nuestra nación”, declaró el mandatario.

Trump decidió otorgarle a Melissa una medalla que reconoce a aquellas personas que hayan hecho una contribución significativa a Estados Unidos. Si bien el decreto que creó el reconocimiento especifica que sólo se puede entregar a seres humanos, la Casa Blanca ya anunció que el presidente Trump “le faltará el respeto a esta norma como hace con cualquier otra, incluida la Constitución”.