Cuando la polémica por las manifestaciones del presidente de la B’nai B’rith durante la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos parecía haberse aplacado, una decisión del gobierno israelí amenaza con generar nuevas rispideces. En un comunicado divulgado anoche, la embajada de Israel manifestó su “decepción” ante las quejas expresadas por el gobierno uruguayo a raíz del incidente durante la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. El comunicado agrega que la próxima semana comenzará la construcción de un asentamiento judío en el hall de la Torre Ejecutiva. “Nuestra intención es que tanto los funcionarios del gobierno como los colonos judíos puedan convivir en paz, pero hay algo que le tiene que quedar claro a todo el mundo: no vamos a tolerar muestras de antisemitismo. Si desde el gobierno uruguayo se intenta cercenar el legítimo derecho de Israel a establecerse en la Torre Ejecutiva, responderemos con toda la fuerza que sea necesaria”.

La sede diplomática manifestó su deseo de que el presidente Yamandú Orsi “no se deje arrastrar por las posturas antisemitas que anidan en el Frente Amplio”. “Esperamos que no se le ocurra la idea de amenazar la seguridad del pueblo israelí poniéndose delante de las topadoras”.