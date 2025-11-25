Ayer entró a regir una disposición de la Casa Blanca que cataloga como organización terrorista al Cártel de los Soles, un presunto grupo de narcotraficantes que opera en complicidad con el gobierno de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que la declaración es la primera de una serie de medidas destinadas a endurecer la lucha contra los cárteles venezolanos de la droga. “Vamos a seguir desplegando fuerzas en la región para combatir a los narcotraficantes, que tienen cada vez más recursos. Como los estamos combatiendo en el Caribe, se están escapando por el canal de Panamá, así que vamos a instalar una base allí. Las autoridades panameñas claramente no pueden hacerse cargo de la situación. Vamos a tener que hacernos cargo”.

El mandatario afirmó que, según los informes de su gobierno, los narcotraficantes venezolanos también están utilizando Groenlandia como escondite. “Es absurdo que no los podamos apresar simplemente porque están escondidos allí. Si las autoridades de Dinamarca no se hacen cargo de la situación, nosotros vamos a intervenir. Además, esta situación pone en peligro al pueblo de Groenlandia. Quizás ahora ellos no lo sepan, pero necesitan nuestra protección”.