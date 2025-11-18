Durante el sorteo para el Mundial del año próximo en Canadá, Estados Unidos y México se entregará por primera vez el premio de la paz de FIFA, que reconoce “la extraordinaria contribución de quienes trabajan arduamente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”. Casi todos los analistas coinciden en que el gran favorito para quedarse con el galardón es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo que genera resquemores entre otros mandatarios. “Si le dan un premio a él por organizar el Mundial de 2026, que me den un premio a mí por organizar el de 2018. No me voy a ofender por el tema de que sea retroactivo y de que no lo hayan creado para mí, pero me lo tienen que dar”, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Un reclamo similar hizo Tamim bin Hamad al Thani, emir de Qatar, el país que organizó el Mundial de 2022. “Trump apoyó a Israel. Yo apoyo a Hamas. Yo lo merezco tanto como él”, declaró el jeque.