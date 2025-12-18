Un informe de la división de Salud Ocupacional de Presidencia de la República confirmó la versión de cinco funcionarios del organismo que aseguraron haber sido violentados psicológicamente por la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca. Consultada al respecto, la jerarca reconoció que su relacionamiento con los denunciantes tuvo “momentos tensos”, aunque se justificó con el argumento de que “sólo quería lo mejor para ellos”. “El problema es que ellos no estaban entendiendo cuáles eran sus derechos humanos. Y alguien que no entienda cuáles son exactamente sus derechos humanos no puede trabajar en esta secretaría. No tuve más opción que explicárselos de manera enfática”.

Casablanca también había recibido acusaciones de malos tratos a subalternos mientras era directora de TV Ciudad, por lo que se está estudiando la posibilidad de darle un destino “menos conflictivo”. “Estamos pensando en colocarla como encargada del faro de la Isla de Flores, un lugar que no es demasiado desafiante desde el punto de vista del relacionamiento interpersonal”, revelaron fuentes de la Torre Ejecutiva.