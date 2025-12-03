El recital de la superestrella colombiana está provocando varias alteraciones en las zonas aledañas al Centenario. Es que el despliegue para los shows de hoy y mañana es tan grande que obligó a cortar el tránsito ya desde ayer de tarde y también a suspender hoy y mañana las clases en la escuela 100, ubicada en la tribuna Olímpica. Las autoridades de la educación aclararon, de todas maneras, que las clases “no se perderán”. “Obviamente no vamos a dejar a los niños dos días sin clases por un recital. La idea es que recuperen las clases en una fecha que aún no se determinó, pero será luego del Mundial de 2030”.

Las autoridades indicaron que falta muy poco tiempo para las vacaciones y en 2026 comenzará la reforma del Centenario para el partido inaugural del Campeonato del Mundo, por lo que sería imposible abrir la escuela más días de los estipulados por el calendario. “Hablamos con CAFO y nos dijeron que era imposible. Pero al otro día de que se juegue el primer partido del Mundial ya vamos a tener algún par de días para que estos chicos puedan recuperar las clases, si es que aún no están trabajando o son padres de familia”.