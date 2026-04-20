A pesar de que el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo ya se pusieron de acuerdo en que el nuevo Sistema de Transporte Metropolitano usará buses del tipo BRT, desde la oposición siguen reclamando que se considere la posibilidad de instalar tranvías. “Es un método de transporte muy eficiente, sobre todo si se consigue una empresa seria para que se encargue del proyecto. De hecho, nosotros tenemos una en mente, que, si bien nunca hizo tranvías de los grandes, se dedica desde hace varias décadas a la construcción de tranvías y trenes de juguete”, explicó un edil nacionalista.

La empresa en cuestión ya está preparando un proyecto para presentar a las autoridades, que incluye varias garantías. “Es un negocio que prácticamente está cerrado. El Estado solamente tendría que poner la firma, y lo podría hacer con total tranquilidad, sabiendo que si llegara a haber algún incumplimiento se ejecutarán las garantías, que corresponden a empresas serias, solventes y confiables, en su mayoría instaladas en el Caribe”.