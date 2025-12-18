El Directorio del Partido Nacional trató el lunes el informe final sobre el proceso de autocrítica llevado a cabo a lo largo del año y que buscó analizar las causas de la derrota en 2024. Tras la reunión, el presidente del organismo y ex candidato presidencial, Álvaro Delgado, habló con la prensa sobre los aspectos más destacados del informe. “Debo reconocer que, más allá de que no se trató de un proceso grato, estoy relativamente conforme con los resultados. De hecho, creo que me dejó bastante bien parado. Sin ánimo de pecar de soberbio, creo que fue un acierto de mi parte haberlo encargado”.

Delgado reconoció que antes de que se redactara el informe temía que se lo acusara de haber comprometido las chances de la Coalición Republicana al elegir a Valeria Ripoll como compañera de fórmula. “Por suerte nada de eso pasó. Este proceso de autocrítica que yo mismo me encargué de impulsar deja bien en claro que el problema no fue la elección en sí, sino la forma en que se comunicó. Y si una autocrítica tan seria como esta, en la que se planteó desde el inicio que no debía ser indulgente, sino que tenía que ir hasta el hueso, duela a quien le duela, concluye que la decisión que yo tomé no estuvo mal, entonces me quedo más que tranquilo”.