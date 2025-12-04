El sorteo de los grupos para el Mundial 2026 tendrá lugar mañana a las 14.00 en Estados Unidos, país anfitrión junto con Canadá y México. Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) viajaron ayer hacia Washington, pero el técnico celeste, Marcelo Bielsa, se quedó en Montevideo. Según explicó un dirigente de la AUF, “a Bielsa no le gusta mucho irse de viaje. De hecho, si pudiera dirigir los partidos de Uruguay en el extranjero, a distancia, lo haría. Lo único que lo motiva para salir del país es que después de los partidos hay una conferencia de prensa en la que puede humillar y eventualmente insultar a los periodistas, que es lo que más le gusta en el mundo. Pero como después de los sorteos no hay conferencias de prensa, prefirió quedarse acá”.

El dirigente aclaró de todas maneras que el resultado del sorteo “seguramente sea utilizado por Bielsa en alguna otra ocasión para cumplir con su ritual de hacer que los periodistas se sientan como estúpidos”. “Obviamente que si alguno le pregunta si le parece que Uruguay está en el grupo de la muerte, le va a responder algo tipo ‘usted me hace esa pregunta porque no tiene otra cosa que preguntarme, pero tiene que llenar espacios para que le paguen su sueldo’, o alguna salida por el estilo”.