La venta de la radio M24 a un grupo empresarial argentino se daba hasta ahora como un hecho, pero en las últimas horas se conoció un reclamo de los compradores que podría complicar la concreción de la operación. Representantes del grupo El Observador advirtieron a los propietarios de la radio que no están dispuestos a que el dinero que paguen vaya a manos del Movimiento de Participación Popular (MPP). “Cuando nos ofrecieron la radio, nos dijeron que pertenecía a un grupo político uruguayo de izquierda, pero después de que cerramos el trato nos enteramos de que ellos en realidad no son los dueños. Si no son los dueños, no les vamos a pagar nada. Todo esto es demasiado turbio”, declaró uno de los negociadores.

Desde el MPP reconocen que sería “un duro golpe” a las finanzas del grupo si la operación se cayera, por lo que harán “los mayores esfuerzos posibles” por aclarar la situación. “Creemos que el principal problema acá es que los compradores son argentinos y no están muy familiarizados con el estilo MPP de hacer las cosas, que tiene un fuerte componente del “como te digo una cosa te digo la otra”. Seguro que cuando les hagamos un resumen de todas las marchas y contramarchas que había en el discurso de Mujica van a entender”, aseveró un dirigente del sector.