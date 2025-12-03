El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda está siendo cuestionado desde el Frente Amplio, y también desde sus propias filas, por haber presentado un escrito judicial ante la Fiscalía General de la Nación, algo que está expresamente prohibido por la Constitución de la República. Desde filas coloradas defendieron al legislador asegurando que aplicarle una sanción estaría violando uno de los derechos fundamentales de los seres humanos: el derecho al trabajo. “Prohibirle a un abogado violar la Constitución es prácticamente lo mismo que prohibirle trabajar. Es como si a un médico le prohibieran recetar medicamentos. Es una parte demasiado central de su trabajo. Entonces, si la Constitución no le prohíbe trabajar, tiene que tener derecho a trabajar, y para eso necesita violar la Constitución, como cualquier abogado”, aseguró un dirigente colorado que también es abogado e integrará la defensa de Ojeda si su caso llega a la Justicia o al Parlamento.

Si esta estrategia falla, la defensa de Ojeda apelará al concepto de mutua manus baptismata, que proviene del derecho romano y podría traducirse como “lavado mutuo de manos”. “La idea es la siguiente: ellos no nos molestan a nosotros por violar la Constitución y nosotros no los molestamos a ellos por lo mismo”.