La ausencia de un ámbito de coordinación con funcionamiento periódico es una de las críticas que con más frecuencia hicieron los socios del Partido Nacional en la Coalición Republicana (CR) durante el período pasado. Para evitar que se repitan este tipo de desencuentros, los nacionalistas, junto con los partidos Colorado e Independiente, decidieron instalar una mesa que coordinará las principales acciones y lineamientos de la CR en su rol opositor. “La idea es que Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Pablo Mieres tengan un ámbito para reunirse y decidir para dónde tiene que ir la coalición, mientras esperan que vuelva Luis Lacalle Pou y, con los resultados de las encuestas de intención de voto a la vista, diga exactamente qué tiene que hacer cada uno si quiere mantenerse debajo de su ala y no desaparecer debido a la falta de un líder popular y carismático detrás del que encolumnarse”, explicó un dirigente que participó en la primera reunión.

De todas maneras, en la interna coalicionista consideran que se pueden hacer “muchas cosas importantes” mientras se espera el regreso del verdadero líder. “Tenemos que definir cómo criticamos al gobierno, qué proyectos de ley que van a fracasar por falta de mayorías vamos a presentar, qué denuncias penales de cosas jodidas pero que en realidad tampoco dan para tanto vamos a hacer, en fin… Esto no va a ser un simple simulacro de conducción, sino un simulacro de conducción muy elaborado”, indicó el dirigente consultado.