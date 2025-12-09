Todo parece indicar que las movilizaciones en contra de la extracción petrolera en el suelo marítimo uruguayo no lograrán evitar que comiencen a realizarse las prospecciones. De todas maneras, desde el gobierno se afirma que, en este caso, las operaciones de búsqueda de hidrocarburos se realizarán “con un gran sentido de la responsabilidad ambiental”. “No sólo vamos a exigir a las empresas que sigan un riguroso protocolo destinado a afectar lo menos posible a la fauna marítima, sino que además deberán indemnizar a los peces y criaturas marinas que se vean perjudicadas”, explicó una fuente del Ministerio de Ambiente (MA). La medida comprenderá cualquier tipo de perjuicio provocado por la búsqueda de petróleo, como los accidentes por desorientación, la pérdida de ciclos reproductivos y el estrés. “Puede ser que dé la impresión de que queremos arreglar todo con plata, pero no es así. Simplemente somos conscientes de que cualquier actividad humana tiene su impacto en el ecosistema y queremos ofrecerles una compensación justa a los seres vivos que sufrieron algún tipo de inconveniente”, indicó la fuente consultada.

Para poder acceder a las compensaciones, los animales deberán comprobar que no tienen otros ingresos. “Vamos a ser muy estrictos en eso, porque las criaturas marítimas del subsuelo marítimo uruguayo también son muy avivadas”, explicaron desde el MA.