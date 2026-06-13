El Whatsapp del Partido Nacional

13 de junio de 2026 - 1 minuto de lectura

Martín Lema. Tenemos que ver qué hacer con estos dos bandidos que le votaron los préstamos a Bergara. No puede dar la impresión de que nos ensañamos, pero hay que mandar un mensaje ejemplarizante.

Álvaro Delgado. Dejá, Martín, no te preocupes.

Martín Lema. ¿Cómo que no me preocupe? Es gravísimo esto.

Álvaro Delgado. El Carpincho ordenó las finanzas y está mejorando lo de la basura. Nos mató. Yo creo que hay que empezar a pensar en 2035.

Martín Lema. ¿Estás loco? ¿Y yo qué voy a hacer los próximos cinco años?

Álvaro Delgado. Yo creo que podrías ser el nuevo Valeria Ripoll.

Martín Lema abandonó el grupo.

Valeria Ripoll. Perdón, yo sigo acá.

Valeria Ripoll fue expulsada del grupo.

Javier García. A mí me preocupa que el Frente Amplio nos está persiguiendo por algunas cositas que hicimos en el gobierno pasado. Puede saltar alguna más. Tenemos que pensar una estrategia.

Álvaro Delgado. ¿Y si proponemos una comisión parlamentaria para investigarlos a ellos cada vez que nos quieran meter una comisión parlamentaria?

Javier García. ¡Me encanta!

Luis Lacalle Pou. Muchachos, esa estrategia se va a agotar. Hay que ponerle pienso.

Sebastián da Silva. Acá lo que hay que hacer es dar la batalla cultural.

Luis Lacalle Pou. @Sebastián da Silva obvio, obvio. Vos seguí con eso que lo estás haciendo bárbaro.

Sebastián da Silva. Me siento un poco solo.

Luis Lacalle Pou. Cuadro que gana no se toca, Sebastián. Estás haciendo tremendo laburo arrimando el voto ruralista terraplanista. No podemos dejar crecer a Salle. Seguí así.