La evaluación de la temporada de verano, especialmente cuando se trata de cifras sobre el ingreso de turistas y divisas, depende mucho de las fechas que se marquen como inicio y fin. Tradicionalmente se usaba una fecha del almanaque, pero a partir de este año se decidió utilizar otro criterio. “Acá de lo que se trata es de adaptar el aspecto formal a la realidad cotidiana. Y la verdad es que desde hace algunos años la temporada de verano no comienza hasta que no aparece un posteo de Instagram de alguien que muestra la factura del restorán puntaesteño en donde comió, como prueba de que le cobraron un dineral. O sea que, cuando aparezca el primer posteo, vamos a hacer la inauguración oficial”, explicó un jerarca del Ministerio de Turismo.

Las autoridades manejaron otras posibilidades para marcar el inicio de la temporada, como la nota de los informativos a la salida de un supermercado puntaesteño en donde los clientes se quejan de lo altos que son los precios en comparación con Montevideo o la entrevista a un turista argentino que está esperando cruzar el puente General San Martín. “Elegimos lo de Instagram porque había que elegir algo en concreto, pero la verdad es que sin estas otras cosas no podemos hablar de temporada de verano”.