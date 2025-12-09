El ministro del Interior, Carlos Negro, criticó hace algunos días las propuestas de los nacionalistas en materia de seguridad, que incluían aumentos de penas para las personas que viven en situación de calle, la creación de nuevos delitos y la modificación de algunos ya existentes. Según el jerarca, estas propuestas van en línea con políticas aplicadas en el gobierno anterior que fueron “un fracaso”. Ante esto, los nacionalistas aseguraron que lo expresado por Negro “es un disparate”. “¿Cómo que nuestras propuestas basadas en mano dura y soluciones fáciles conducen al fracaso? A nosotros nos sirvieron para ganar una elección. Es cierto que después no nos sirvieron para mantenernos en el poder, pero bueno, eso no quiere decir que sean un fracaso. En todo caso, cumplieron uno de sus dos objetivos principales. Es bastante”, declaró un dirigente nacionalista.

Entre los blancos existe, de todas maneras, la convicción de que este tipo de propuestas, planteadas de la misma manera, no servirán para volver al poder en 2029. “Tenemos que cuidarnos de que no se note que son exactamente las mismas cosas que venimos planteando desde hace décadas. A lo mejor hay que dejar de recurrir tanto a penalistas y más a publicistas”.