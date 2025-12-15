A pesar de los enfrentamientos entre oficialismo y oposición por el polémico contrato para la adquisición de las patrulleras oceánicas, la construcción de los buques sigue adelante. Durante la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el miembro interpelante y extitular de la cartera, Javier García, negó categóricamente que haya habido retrasos en el proceso. “Todos los hitos se están cumpliendo dentro de los plazos acordados. La construcción de las patrulleras se está llevando a cabo con seriedad y profesionalismo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo soy una persona que se mueve mucho por la intuición, por el olfato, y mi olfato me dice que esto viene bárbaro”.

García aclaró, de todas maneras, que si bien no tenía “material probatorio irrebatible” que sustentara su visión, poseía “algunos elementos” que daban “fuertes indicios” de que la construcción se estaba desarrollando de acuerdo con lo planeado. “Hace un mes me comuniqué por Whatsapp con Mario Cardama para consultarlo por la marcha de la construcción. Les voy a leer una copia textual de lo que me respondió. ‘Todo OK’. Creo que esto es más que concluyente”.