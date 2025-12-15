Luis Fernández Albín, el capo narco uruguayo que fue apresado en Argentina el mes pasado, vivió algún tiempo en una chacra propiedad de Christian Kike Olivera, delantero de la selección uruguaya cuyo nombre suena como nueva incorporación de Nacional para la temporada 2026. El viernes, el futbolista fue citado a declarar por el caso y, a la salida del juzgado, hizo declaraciones a la prensa. “Bueno, sí, la verdad es que es un momento muy trascendente en mi carrera, porque es mi primera citación. Yo vengo trabajando duro desde hace mucho tiempo y bueno, creo que los resultados de alguna manera se están viendo, ¿no?”.

Olivera mostró ante los periodistas un tatuaje en su brazo con la fecha “12/12/2025”. “Bueno, sí, como te decía, es mi primera citación, ¿verdad?, y bueno, ese tipo de cosas no son cosas que se dan todos los días, así que bueno, quiero recordar este momento para toda la vida”.

Sobre la posibilidad de recibir nuevas citaciones, Olivera consideró que eso dependerá de cómo evalúe la Justicia su actuación del viernes en el juzgado. “Esas son cosas que resuelven los jueces. Yo lo único que puedo hacer es trabajar mucho y estar a la orden”.