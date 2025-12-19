Si ya había algunas dudas sobre si iba a poder concretarse la firma del largamente postergado Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), una manifestación de agricultores europeos en contra del acuerdo, que incluyó quemas de neumáticos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden, generó más incertidumbre aún. Pero fuentes de cancillería revelaron que la Comisión Europea tiene “un as bajo la manga” que permitiría que se firme el TLC antes de fin de año. “La idea es que el documento se firme el 31 de diciembre a las 23.59, hora de Bruselas, para que los shows de fuegos artificiales que se hacen en la ciudad disimulen las fogatas, los gritos de los manifestantes, los disparos de balas de goma por parte de la Policía y todos los incidentes que se puedan producir durante las protestas”, explicaron las fuentes.

Desde Bruselas confirmaron la implementación de este plan. “Estamos muy cerca de una culminación exitosa. La experiencia indica que cuando uno barre debajo de la alfombra la disconformidad de la clase media con la globalización económica, a partir de ese momento, todo sale bien y ya no hay más conflictos”, consideró una fuente de la diplomacia europea.