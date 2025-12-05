La posibilidad de que Donald Trump decida pasar a otra fase de su enfrentamiento con el gobierno de Nicolás Maduro y empiece a atacar, además de lanchas que supuestamente pertenecen a grupos narcotraficantes, objetivos en tierra, parece cada vez más cercana. Frente a este escenario, el presidente de Venezuela ordenó un imponente despliegue territorial. “Di la orden a los ingenieros de Petróleos de Venezuela para que construyan una red de oleoductos que rodee los principales edificios del gobierno, las represas y los puertos, por donde pase el 100% del petróleo que produce el país”, explicó el mandatario.

Según varios analistas, la construcción de esta red de oleoductos dejaría la infraestructura del Estado venezolano “completamente blindada”. “Estados Unidos sencillamente no puede destruir la infraestructura petrolera de Venezuela. Sería una locura demasiado grande hasta para Donald Trump. Si hace eso, el golpe de Estado se lo van a terminar dando a él”.

La conversación

“Hablé por teléfono con él. Creo que no está del todo bien de la cabeza”. Trump sobre Maduro.

“Hablé por teléfono con él. Creo que no está del todo bien de la cabeza”. Maduro sobre Trump.