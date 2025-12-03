El Partido Nacional presentó ayer una serie de propuestas para mejorar la seguridad ciudadana, entre las que aparece el establecimiento o aumento de penas por acampar en parques y plazas, recurrir a la mendicidad abusiva, lavar vidrios de autos sin autorización y la ebriedad pública. Tras la difusión de la noticia, los nacionalistas tuvieron que salir a aclarar que en esto último no aplicará a todos los casos. “Aquí no queremos solamente mejorar la seguridad y la convivencia, sino que también pretendemos proteger la salud de las personas. Por eso las penas por ebriedad en la vía pública se aplicarán únicamente a quienes se hayan caído en ese estado como consecuencia del vino suelto. El vino suelto, como se sabe, es una bebida extremadamente perjudicial para la salud. La idea de esta norma es que quienes ponen en riesgo su salud abusando del vino suelto tomen conciencia del mal que se están haciendo y pasen a bebidas más saludables como el whisky 12 años o los vinos de calidad preferente. Porque acá no se trata de castigar o invisibilizar a las personas en situación de calle, sino todo lo contrario. Queremos mejorar la calidad de vida de estas personas”, explicó un dirigente nacionalista.

La advertencia: “Si se empieza a penalizar la ebriedad en la vía pública, no vamos a tener más remedio que usar exclusivamente el túnel para ir del Palacio Legislativo al edificio anexo”. Legislador y bebedor social.