Un grupo de legisladores del Partido Demócrata divulgó nuevas fotografías tomadas en la mansión del pederasta Jeffrey Epstein, en las que se lo ve con personalidades como su amigo Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates y Steve Bannon. Pero a diferencia de las fotos que se habían divulgado antes, que solamente mostraban a Trump rodeado de mujeres menores de edad, esta vez se pueden ver numerosos trabajadores indocumentados que trabajaban en la mansión de Epstein, algo que desató la ira de muchos de los seguidores del mandatario. “Hay una sola palabra que define lo que sentí al ver a Trump rodeado de cocineras dominicanas y jardineros mexicanos: asco”, escribió un usuario de X.

“Siempre apoyé a Trump y nunca entendí por qué alguna gente se escandalizaba de que hiciera cosas tan normales como estafar, o tener sexo con mujeres menores de edad. Pero en este caso no puedo defenderlo. Cuando escuché que en la mansión de Epstein trabajaban inmigrantes ilegales quise creer que Trump no estaba al tanto, pero las fotos no dejan mentir. Estoy devastado”, publicó un usuario de la red social Truth Social.