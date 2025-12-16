La oposición continúa promoviendo acciones legislativas destinadas a sacar de prisión a los represores de la última dictadura militar. El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que habilitará la reclusión domiciliaria para los militares mayores de 75 años por hechos ocurridos antes del 1° de marzo de 1985. La decisión correrá por parte del juez, quien deberá tomar como insumo la buena conducta de los condenados. Bordaberry aclaró que esto último se refiere “a la buena conducta demostrada con posterioridad al 1° de marzo de 1985 y únicamente durante la reclusión”. “Tenemos que evitar que la letra de la ley dé lugar a ambigüedades, porque si no, abrimos la puerta a que los tecnicismos terminen violando su espíritu. Por ejemplo, podría venir alguien a invocar la mala conducta demostrada por los condenados antes de 1985 para que se le niegue el beneficio de la prisión domiciliaria, algo que iría claramente en contra del espíritu de la ley, que precisamente busca dejar afuera de la ecuación las desviaciones conductuales durante el período de facto”.

Coherencia: “Yo apoyé la ley de caducidad porque había que pacificar el país, rechacé su anulación porque había que respetar la voluntad soberana y ahora estoy de acuerdo con la prisión domiciliaria por cuestiones de humanidad. Por esas casualidades de la vida, todo esto terminó favoreciendo a los represores. El azar opera de maneras misteriosas”. Opositor asombrado.