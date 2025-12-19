El ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo para hacer una reforma integral del transporte metropolitano viene cosechando apoyos tímidos y algunas críticas. Por eso en la Torre Ejecutiva se celebró “como un gol en la hora” el primer posicionamiento francamente favorable a la reforma por parte de un actor de peso. Se trata de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), que celebró especialmente la construcción de un túnel debajo de 18 de Julio. “Nos parece un gran acierto no sólo en materia de movilidad, sino también de convivencia, porque finalmente los colectivos de la diversidad sexual van a poder marchar en completa libertad todos los años sin incomodar a los transeúntes”, se explica en un comunicado del CEU.

La organización aclaró que no tiene nada en contra de los colectivos de gays, lesbianas y trans, pero siempre y cuando estos se manifiesten “con respeto por el prójimo”. “La solución de que las marchas sean por el túnel es ideal, porque les permite a los trans y los homosexuales mostrarse como son, pero sin que las personas normales estén obligadas a verlos como son”, finaliza el comunicado de la CEU.