Desde hace varios años, la inflación se encuentra dentro del rango meta establecido por el Banco Central, algo que es destacado por los gobernantes y también por analistas externos como un logro importante. Pero no todo el mundo está de acuerdo en que el alza de precios esté “bajo control”. “Eso es un disparate del gobierno. Es obvio que todo está muchísimo más caro. Fijate que nosotros pagábamos todos los años 16 millones de dólares por los derechos del fútbol uruguayo y ahora, de buenas a primeras, vamos a tener que empezar a pagar 45 millones. Es salvaje”, protestó un ejecutivo de Tenfield.

En la calle Divina Comedia son conscientes de que el año que viene se van a tener que apretar el cinturón. “No sé cómo vamos a hacer, porque el tema de los costos, mal que bien lo vamos a poder cubrir, pero esa platita que ahorrábamos todos los años, que eran más o menos 30 millones de dólares, ya no la vamos a tener. No nos vamos a fundir, pero tampoco queremos estar regalados. Fijate que si se nos llega a romper la heladera o la cocina, no vamos a tener de dónde sacar la plata. Se nos vienen años complejos”, vaticinó el ejecutivo consultado.