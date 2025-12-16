La cantidad de tiempo que pasan los adolescentes frente a las pantallas es un tema que preocupa a los especialistas, especialmente cuando este tiempo se dedica a utilizar redes sociales. Y si bien durante la mayor parte del tiempo los padres comparten esta preocupación, la situación cambia con el fin del año lectivo y el comienzo de las vacaciones de verano. “Yo no estoy de acuerdo con que los adolescentes pasen ocho horas diarias metidos en Instagram y en Tiktok, pero más que nada porque están mucho tiempo en el liceo y no me gusta que el poco tiempo que les queda lo dediquen a meterse en las redes. Pero en verano es otra cosa. No los vamos a privar a los pobrecitos de hacer eso que tanto les gusta cuando tienen tiempo para hacerlo”, argumentó un padre que le está exigiendo a las autoridades la aprobación de una norma que obligue a los adolescentes a pasar un mínimo de ocho horas diarias conectados a redes sociales durante las vacaciones de verano.

Otro de los temas que también preocupan a padres y especialistas es el de la edad en que se debería habilitar el ingreso a redes sociales. “Para mí no tiene sentido que a un adolescente de 15 años se le permita tener sus redes sociales, pero a un niño de 4 años no. El de 4 no es un adulto, pero el de 15 tampoco. Hay que ser ecuánimes”, reclamó la madre de dos niños en edad escolar.