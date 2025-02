El Partido Nacional (PN) confirmó que su excandidato a la presidencia será quien negocie los cargos que el Frente Amplio ofrezca a la oposición. Si bien Delgado negociará únicamente a nombre del PN, se da por descontado que tendrá participación en todas las designaciones correspondientes a la Coalición Republicana (CR). Esto llevó a Edgardo Novick a comunicarse directamente con Delgado para reclamar el cargo que, según él, le corresponde como integrante de la CR. “Hasta donde yo sé, sigo siendo parte de la coalición. Nadie me echó. Es cierto que en los últimos meses, por no decir años, estuve un poco alejado de la política. Pero eso no quiere decir que haya perdido mi derecho a un cargo. ¿O me van a decir que si yo dejo de ir a una casa de veraneo durante cinco años eso habilita a que me la saquen?”, declaró Novick.

El cálculo: “Con los pocos cargos que nos van a dar y la cantidad de militantes que tenemos para acomodar, creemos que cada jerarca designado por Cabildo Abierto debería hacer entrar al Estado un mínimo de 3.700 personas”. Guido Manini Ríos, político en la mala.