La propuesta del futuro ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, de desindexar los salarios recibió múltiples críticas de dirigentes y legisladores del Frente Amplio (FA), para quienes un gobierno de izquierda no puede impulsar una baja en el poder de compra de los trabajadores. Pero el planteo también recibió muestras de apoyo. “Estoy de acuerdo con la desindexación de salarios. Entiendo que no es una medida simpática, pero tenemos que preocuparnos por los salarios más sumergidos”, aseguró un diputado frenteamplista hablándole a su reflejo en el espejo del baño, una vez que se aseguró de que no había nadie en su casa.

Se espera que el tema sea discutido en la próxima reunión de bancada del FA, cuando se dedicarán tres segundos y medio a analizar el planteamiento de Oddone. “Creo que con eso nos alcanza y nos sobra, porque con que uno diga que no está de acuerdo con la propuesta y nadie diga que está a favor, que es lo que va a pasar, ya alcanza”, explicó una legisladora frentista.