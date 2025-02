“Esto es indignante, vengo a ver a la excantante de Man Ray y no toca uno de sus mayores éxitos. Por suerte, tocó ‘Caribe Sur’ porque si no, quemaba todo”, se quejó un asistente al concierto de Lizarazu en Medio y Medio. El motivo por el que la cantante alteró su clásica setlist fue la presencia entre el público del presidente electo Yamandú Orsi. Lizarazu le dedicó el clásico de Luis Alberto Spinetta “Rezo por vos” para desearle suerte en su mandato, y, en una misma línea, omitió cantar “Todo cambia”. Tras el concierto, la cantante explicó: “Hubiera sido de muy mal gusto dedicarle ‘Rezo por vos’ y, acto seguido, cantarle ‘Todo cambia’, porque iba a sonar como un reclamo para que haga algún tipo de transformación profunda. No corresponde. Además, como vengo de Argentina y allá es todo un quilombo, tampoco puedo ponerme a criticar a los uruguayos porque metieron un par de cambios importantes en 2005 y después se dedicaron a hacer la plancha y siguen en esa”.

La definición: “Si me preguntás si prefiero a Charly o a Fito, te respondo que los dos tienen cosas buenas”. Yamandú Orsi, presidente electo que aún no se sacó el chip.