Verónica Piñeiro cruzó ayer a Martín Lema por criticar las políticas del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo mientras vive en un barrio privado de Canelones. En respuesta, Lema escribió en X: “Si bien vivir en La Tahona no tiene nada de malo, decidí mudarme a un lugar que me permita un mayor contacto con los montevideanos. Concretamente, me voy a ir a Carrasco”.

El candidato nacionalista explicó que está buscando algo “cerca de Avenida Italia o en el límite con Punta Gorda, porque en el resto de Carrasco la gente vive en una burbuja y no se entera de lo que pasa en el resto de Montevideo, de los problemas de los vecinos de a pie, como la falta de servicios básicos como un vigilante en la entrada del barrio o un jardinero para los espacios comunes”.