La situación de los inversores de Conexión Ganadera no es fácil. Por un lado, están buscando recuperar al menos una parte del dinero invertido, pero además de eso tienen que preocuparse por que los activos de la empresa de Pablo Carrasco no se deterioren debido a la crisis. Un abogado de los damnificados alertó que “en estos momentos seguramente hay millones de dólares en efectivo enterrados en campos uruguayos que, si no reciben el cuidado necesario, pueden deteriorarse hasta un punto irreversible”.

Curiosamente, el propio Carrasco está de acuerdo con el abogado demandante. “Si no me dejan hacerme cargo del dinero que tengo cultivado en el campo, vamos a terminar perdiendo todos, porque en estos momentos los billetes están a la merced de la humedad y los gusanos. Yo simplemente pido que me dejen desenterrar mi dinero, ver cómo está, secarlo si es necesario y luego de eso dejarlo de vuelta en su lugar, a la espera de que la Justicia se pronuncie”, declaró el empresario.