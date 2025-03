La discusión entre oficialismo y oposición acerca de cuál es la situación económica real del país acaparó titulares durante toda la semana pasada. Mientras que el Partido Nacional afirma que entregó “una Ferrari impecable”, desde el Frente Amplio responden que en realidad recibieron “una Ferrari chocada”. Pero una auditoría sobre las cuentas públicas realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que este debate no aborda el dato más relevante. “Lo único que sabemos a ciencia cierta es que la Ferrari está embargada y que pagar las cuotas para levantar el embargo va a ser extremadamente difícil. Son cuotas muy altas, la economía mundial no va bien y seguramente haya que hacer un esfuerzo gigantesco para pagarlas. Y ese esfuerzo nos va a dejar sin margen de maniobra para cubrir otros gastos importantes de la casa. O sea que en realidad no importa si la Ferrari está en buen estado o no. Lo que importa es que si no pagamos se la lleva el guinche”, explicó uno de los autores del informe.

La denuncia: “Me parece que a esta Ferrari le afanaron un par de piezas”. Mecánico del MEF.