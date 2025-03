Este inicio de legislatura viene siendo particularmente prolífico en materia de iniciativas parlamentarias. Si bien muchas de ellas pasan relativamente desapercibidas por no involucrar temas que ocupan los titulares, hay otras que prometen generar polémica, como la que presentó ayer el Partido Nacional para que los intendentes que sean malas personas puedan ser llevados a los tribunales. “No puede ser que la impunidad que corre para todos los intendentes también abarque a aquellos que son gente jodida. Cuando se estableció que los jefes comunales no podían ser imputados por cometer delitos, claramente se estaba pensando en los intendentes que son buenas personas, como Guillermo Besozzi. No podemos permitir que intendentes que hacen cosas jodidas o que lisa y llanamente son tipos mala onda, antipáticos y sin ningún tipo de estilo campechano, se aprovechen de la normativa vigente para huir de la Justicia”, aseguró uno de los legisladores nacionalistas que están detrás del proyecto.

