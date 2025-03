En el marco de la campaña electoral para las municipales, el sector nacionalista Aire Fresco se reunió en un plenario. En el encuentro, la senadora Graciela Bianchi alertó sobre los peligros de adoptar una actitud confrontativa hacia los frenteamplistas, ya que esto podría “despertar la mística” del Frente Amplio y terminar siendo contraproducente. “Es un error que no podemos cometer. Y ojo que eso es algo que tengo muy claro desde hace tiempo, desde antes de las elecciones nacionales. El tema es que me iba a poner un recordatorio para no olvidarme de decir esto en setiembre, pero se me pasó”, explicó Bianchi ante sus correligionarios.

Bianchi alertó específicamente sobre los riesgos de “decir cosas insultantes sobre los rivales políticos o su ideología, o compartir noticias burdamente falsas sobre ellos”. “Si caemos en esa, perdemos las elecciones”, sentenció la senadora.