Quienes pasaron ayer frente al edificio de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República se encontraron con una sorpresa: centenares de alumnos estaban tomando sus clases en plena calle. La medida fue decidida por los docentes del centro de estudios para “llamar la atención de la ciudadanía” sobre ciertas “cuestiones problemáticas” que enfrenta la carrera. “Hay demasiados psicólogos en Uruguay. Demasiados. Si esto sigue así, nos vamos a morir todos de hambre, porque vamos a tener un psicólogo cada 0,5 pacientes”, explicó un representante de los docentes. “Buscamos que la gente entienda que no es viable un país con tantos psicólogos. Por eso sacamos las clases a la calle, porque queremos que las personas se enteren de lo que está pasando y, de ser posible, también atropellen algunos estudiantes, así bajamos un poco la competencia”, agregó.

La frase: “Estoy muy sorprendido. Yo pensé que me iba a quedar en la calle cuando empezara a trabajar, no antes”. Estudiante de Psicología que se prepara para no tener plata.